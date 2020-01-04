Малкин — о победе сборной России: такой хоккей нам нужен

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу сборной России над Швецией (5:4 ОТ) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2020.

33-летний форвард выложил в «Инстаграме» видео победной шайбы Ивана Морозова в овертайме, добавив хештег #такойхоккейнамнужен.

Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).

Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.