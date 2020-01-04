Скабелка: сложно рассчитывать на очки, когда ты не забиваешь

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо» (0:1).



«Динамо» с победой. Долго вкатывались в матч. Первый период был полностью за «Динамо». Хорошо, что нас Эдди оставил в игре с одним пропущенным голом. Затем со второго периода играли очень много на половине соперника, но отличная игра вратаря и самоотверженная игра всех хоккеистов «Динамо» не позволила нам забить хотя бы один гол. Когда ты не забиваешь, сложно рассчитывать на очки. Ещё раз «Динамо» с победой», — приводит слова Скабелки пресс-служба клуба.

Рижское «Динамо» одержало вторую победу подряд. Ранее рижане обыграли минское «Динамо». «Барыс» потерпел первое поражение после серии из двух побед. «Барыс» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, рижское «Динамо» — на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.