Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк, который совершил 32 сейва. Голами в составе победителей отметились Хенри Йокихарью, Конор Шири и Сэм Райнхарт.
Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.
Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:4 (1:0, 0:2, 0:2). Для «Брюинз» это поражение стало третьим кряду.
Ещё в одной встрече дня «Сан-Хосе Шаркс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).
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