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Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»

Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк, который совершил 32 сейва. Голами в составе победителей отметились Хенри Йокихарью, Конор Шири и Сэм Райнхарт.

Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:4 (1:0, 0:2, 0:2). Для «Брюинз» это поражение стало третьим кряду.

Ещё в одной встрече дня «Сан-Хосе Шаркс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Йокихарью (Райнхарт, Айкел) – 12:49' (5x5)   2:0 Шири (Юханссон, Веси) – 21:35' (5x5)   3:0 Райнхарт (Далин, Юханссон) – 25:42' (5x4)   3:1 Мэтисон (Севьюр) – 52:40' (5x5)   3:2 Дадонов (Хоффман, Барков) – 58:50' (6x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 03:10' (5x4)   1:1 Хас – 27:41' (5x5)   1:2 Нурс (Драйзайтль) – 39:53' (5x5)   1:3 Макдэвид (Кассиан, Бир) – 41:48' (5x5)   1:4 Драйзайтль – 59:51' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гудроу (Гертл) – 27:05' (5x5)   1:1 Веренски (Дженнер, Фолиньо) – 28:50' (5x5)   1:2 Кейн (Майер, Шимек) – 34:40' (5x5)   1:3 Лабанк (Торнтон, Карлссон) – 56:59' (5x5)   2:3 Веренски (Милано, Джонс) – 57:24' (6x5)
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