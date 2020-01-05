Канада — Россия: онлайн-трансляция финала МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 21:00

Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Путь сборных Канады и России на турнире

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.