Канада — Россия: онлайн-трансляция финала МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 21:00
Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Путь сборных Канады и России на турнире
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.
Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6
Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.
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