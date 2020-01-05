Титов: исход финала МЧМ может решить одна ошибка. Матч с Канадой в группе нужно забыть

Известный тренер Герман Титов уверен, что если молодёжная сборная России строго сыграет в обороне и не будет поддаваться на возможные провокации канадских хоккеистов, то команда Валерия Брагина сможет выиграть чемпионат мира.
«Для финалистов разными получились полуфиналы. Мы в тяжелой борьбе вырвали победу у шведов, а канадцы разгромили действующих чемпионов мира. Но, в то же время, думаю, что счёт 5:0 не отражает истинное соотношение сил канадцев и финнов. Канадцам удались первые минуты, в ходе которых они отличились трижды. Канадцы сильны, прежде всего, командной игрой. У них много ярких нападающих.
Но, мы на этом турнире их уже обыгрывали. Так что тренерский штаб нашей сборной знает секрет успеха над канадской сборной. Но, я бы посоветовал забыть тот матч на групповом турнире. Финал – это совершенно другой матч, другой накал.
В матчах такого уровня всё может решить одна ошибка, недоработка одного эпизода. Самое главное — играть дисциплинированно, самим не нарушать правила, не поддаваться на возможные провокации со стороны соперников и не давать повода судьям удалять. Финал должен получиться хорошим. Остаётся только пожелать удачи нашим ребятам!», — сказал Титов «Чемпионату».
- 5 января 2020
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:44
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
23:08
-
22:57
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:13
-
22:13
-
21:46
-
21:46
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:18
-
21:16
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:34