Титов: исход финала МЧМ может решить одна ошибка. Матч с Канадой в группе нужно забыть

Известный тренер Герман Титов уверен, что если молодёжная сборная России строго сыграет в обороне и не будет поддаваться на возможные провокации канадских хоккеистов, то команда Валерия Брагина сможет выиграть чемпионат мира.

«Для финалистов разными получились полуфиналы. Мы в тяжелой борьбе вырвали победу у шведов, а канадцы разгромили действующих чемпионов мира. Но, в то же время, думаю, что счёт 5:0 не отражает истинное соотношение сил канадцев и финнов. Канадцам удались первые минуты, в ходе которых они отличились трижды. Канадцы сильны, прежде всего, командной игрой. У них много ярких нападающих.

Но, мы на этом турнире их уже обыгрывали. Так что тренерский штаб нашей сборной знает секрет успеха над канадской сборной. Но, я бы посоветовал забыть тот матч на групповом турнире. Финал – это совершенно другой матч, другой накал.

В матчах такого уровня всё может решить одна ошибка, недоработка одного эпизода. Самое главное — играть дисциплинированно, самим не нарушать правила, не поддаваться на возможные провокации со стороны соперников и не давать повода судьям удалять. Финал должен получиться хорошим. Остаётся только пожелать удачи нашим ребятам!», — сказал Титов «Чемпионату».