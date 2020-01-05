Хованов — о своём поведении: не хотел смеяться над шведами. Просто не знал, куда ехать

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов в беседе со шведскими журналистами объяснил своё поведение после заброшенной шайбы в полуфинале чемпионата мира. После гола Хованов проехался перед скамейкой шведов, целуя в этот момент герб России.

В микст-зоне шведские журналисты спрашивали Хованова, специально ли он хотел позлить шведов своим празднованием.

«Нет-нет, ни в коем случае! Я не хотел посмеяться над шведами, просто я очень эмоциональный игрок, и я не знал, куда ехать. Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться», — сказал Хованов.

«Типичная Россия. Они злятся, когда канадский игрок не снимает шлем во время гимна, но считают нормальным проехаться перед нами, целуя герб», — обрушился с критикой на Хованова нападающий Албин Эрикссон.

Шведский эксперт: Хованов так активно праздновал свой гол — за это обычно наказывают