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Хованов — о своём поведении: не хотел смеяться над шведами. Просто не знал, куда ехать

Хованов — о своём поведении: не хотел смеяться над шведами. Просто не знал, куда ехать
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Александр Хованов в беседе со шведскими журналистами объяснил своё поведение после заброшенной шайбы в полуфинале чемпионата мира. После гола Хованов проехался перед скамейкой шведов, целуя в этот момент герб России.

В микст-зоне шведские журналисты спрашивали Хованова, специально ли он хотел позлить шведов своим празднованием.

«Нет-нет, ни в коем случае! Я не хотел посмеяться над шведами, просто я очень эмоциональный игрок, и я не знал, куда ехать. Надеюсь, они не думают, что я решил так над ними посмеяться», — сказал Хованов.

«Типичная Россия. Они злятся, когда канадский игрок не снимает шлем во время гимна, но считают нормальным проехаться перед нами, целуя герб», — обрушился с критикой на Хованова нападающий Албин Эрикссон.

Шведский эксперт: Хованов так активно праздновал свой гол — за это обычно наказывают
«Типичная Россия». Шведы в гневе — Хованов целовал герб перед их скамейкой
В «Тре Крунур» считают, что наш игрок поступил ничуть не лучше канадца, не снявшего шлем на российском гимне.
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