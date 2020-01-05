Маккензи — о Денисенко: надо убирать игрока с игры, если серьёзно относитесь к травмам

Шведское издание Aftonbladet привело слова эксперта TSN Боба Маккензи, которые он сказал в эфире, комментируя быстрое возвращение на лёд форварда молодёжной сборной Григория Денисенко.
Нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер заработал удаление до конца матча за атаку Денисенко в область головы и шеи. Григорий посидел на скамейке 30 секунд, после чего вернулся в игру.
«Если они хотят давать большие штрафы, чтобы защитить головы игроков, они обязательно должны это делать. Но они должны делать это, чтобы предупредить сотрясения мозга. А приложить лёд к голове, а затем выпустить игрока на следующее большинство, не зная, есть ли у него сотрясение?
Так быстро на скамейке это не определить. Если вы серьёзно относитесь к травмам головы, надо убирать игрока с игры и отправлять его на обследование. Делайте это правильно», — сказал Маккензи.
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