Маккензи — о Денисенко: надо убирать игрока с игры, если серьёзно относитесь к травмам

Шведское издание Aftonbladet привело слова эксперта TSN Боба Маккензи, которые он сказал в эфире, комментируя быстрое возвращение на лёд форварда молодёжной сборной Григория Денисенко.

Нападающий сборной Швеции Нильс Хёгландер заработал удаление до конца матча за атаку Денисенко в область головы и шеи. Григорий посидел на скамейке 30 секунд, после чего вернулся в игру.

«Если они хотят давать большие штрафы, чтобы защитить головы игроков, они обязательно должны это делать. Но они должны делать это, чтобы предупредить сотрясения мозга. А приложить лёд к голове, а затем выпустить игрока на следующее большинство, не зная, есть ли у него сотрясение?

Так быстро на скамейке это не определить. Если вы серьёзно относитесь к травмам головы, надо убирать игрока с игры и отправлять его на обследование. Делайте это правильно», — сказал Маккензи.