Нападающий сборной Канады: счастливы, что получили шанс ещё раз сыграть с Россией

Нападающий сборной Канады Нолан Фут прокомментировал выход в финал молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею и поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
Мы в финале – это невероятно и потрясающе. Я мечтал об этом с детства, смотрел этот турнир в Рождество, когда был маленьким. Даже когда мой брат играл два года назад и выиграл золото, это было нереальное чувство. Я видел, как он это сделал и хочу последовать его примеру и выиграть завтра.
Первые четыре минуты? Нам это и было нужно. Мы вышли в огне, все играли здорово и внесли свой вклад. Во втором периоде мы немного отошли от этой игры, но наши защитники здорово действовали, перекрыли финнам кислород.
Очень счастливы, что получили шанс ещё раз сыграть с Россией. У них хорошая команда, большие, сильные быстрые. Будет здорово. Конечно, думаем об этом о 0:6 с Россией в группе. Они играют очень хорошо, и здорово сыграли в полуфинале. Будет тяжёлый матч с обилием силовой борьбы», — передаёт слова Фута корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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