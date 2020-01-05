«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис», уступая по ходу матча 0:3, у Барбашёва – 1 очко
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
Отметим, по ходу матча «Сент-Луис» вёл со счётом 3:0, однако упустил преимущество и в итоге потерпел поражение.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
Таким образом, «Вегас» одержал четвёртую победу подряд. «Сент-Луис» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Сент-Луис Блюз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Пьетранджело (Перрон, О'Райлли) – 07:05' (5x4) 0:2 Шварц (Перрон, О'Райлли) – 12:41' (5x5) 0:3 Сундквист (Барбашев, Стин) – 16:16' (5x5) 1:3 Ривз – 33:10' (5x5) 2:3 Штястны (Каррье, Хаг) – 35:32' (5x5) 3:3 Руа (Хаг, Носек) – 43:02' (5x5) 4:3 Смит (Стивенсон) – 49:50' (5x5) 4:4 Перрон (Пьетранджело, О'Райлли) – 52:50' (5x4) 5:4 Стивенсон – 63:01' (3x3)
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