«Вегас» в овертайме обыграл «Сент-Луис», уступая по ходу матча 0:3, у Барбашёва – 1 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Отметим, по ходу матча «Сент-Луис» вёл со счётом 3:0, однако упустил преимущество и в итоге потерпел поражение.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Таким образом, «Вегас» одержал четвёртую победу подряд. «Сент-Луис» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Сент-Луис Блюз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ.