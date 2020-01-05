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«Тампа» вырвала победу у «Оттавы» на последних минутах встречи. У Кучерова 1 очко и «+2»

«Тампа» вырвала победу у «Оттавы» на последних минутах встречи. У Кучерова 1 очко и «+2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут и 48 секунд и отметился 1 голевой передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2». Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился 1 результативной передачей, проведя на площадке 24 минуты и 35 секунд с показателем полезности «+1». Россиянин Андрей Василевский остался в запасе на этот матч.

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов записал на свой счёт 1 голевой пас. Игровое время россиянина составило 12 минут и 3 секунды. Владислав Наместников за 14 минут и 4 секунды проведённых на льду не отметился результативными действиями, показатель его полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тирни (Ярош) – 20:46' (4x5)   1:1 Вераге (Хедман, Гурд) – 22:40' (5x5)   1:2 Шаттенкирк – 23:45' (5x5)   2:2 Пажо (Батерсон, Эннис) – 31:40' (5x4)   3:2 Боровецки (Анисимов, Шабо) – 39:51' (5x5)   3:3 Пойнт (Сергачёв, Кучеров) – 48:37' (5x5)   3:4 Джонсон (Хедман, Палат) – 58:30' (5x5)   3:5 Киллорн – 59:53' (en)

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду всухую обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:0.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 19 из 21 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Энгвалль (Капанен) – 33:25' (5x5)   2:0 Мэттьюс (Марнер, Холл) – 36:07' (5x5)   3:0 Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 57:52' (en)
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