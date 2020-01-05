«Тампа» вырвала победу у «Оттавы» на последних минутах встречи. У Кучерова 1 очко и «+2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут и 48 секунд и отметился 1 голевой передачей, завершив встречу с коэффициентом полезности «+2». Защитник «молний» Михаил Сергачёв также отметился 1 результативной передачей, проведя на площадке 24 минуты и 35 секунд с показателем полезности «+1». Россиянин Андрей Василевский остался в запасе на этот матч.
Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов записал на свой счёт 1 голевой пас. Игровое время россиянина составило 12 минут и 3 секунды. Владислав Наместников за 14 минут и 4 секунды проведённых на льду не отметился результативными действиями, показатель его полезности – «-1».
В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду всухую обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 3:0.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 19 из 21 бросков.
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