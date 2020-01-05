«Аризона» крупно обыграла «Филадельфию». У Проворова – «-3»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился 1 результативной передачей, набрав 2 (0+2) очко в 30 играх сезона. Его игровое время составило 14 минут и 20 секунд.

Россиянин Иван Проворов, играющий в составе «Флайерз», проведя на площадке 24 минуты и 42 секунды, результативными действиями не отметился. Показатель его полезности – «-3».

«Аризона» одержала 3-ю подряд победу, а «Филадельфия» уступила в 3-м матче кряду.

Хозяева имеют в своём активе 52 очка в 44 играх и занимают 5-е место в Западной конференции, «Флайерз» (49) – 8-е место на Востоке.

В следующем матче «Аризона Койотс» встретится на выезде с «Флоридой Пантерз», а «Филадельфия Флайерз» с «Каролиной Харрикейнз».