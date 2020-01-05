СДК КХЛ дисквалифицировал Меньшикова на три матча и Малыхина на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матчей, который состоялись в регулярном чемпионате 3 января, сообщает пресс-служба лиги.

1) «Локомотив» — «Амур». Время – 35:13. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Амура» Никиту Язькова наказание по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

2) «Спартак» — «Витязь». Время – 30:59. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Спартака» Фёдора Малыхина наказание по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

3) «Торпедо» — «Трактор». Время – 02:12. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Виталия Меньшикова по п.1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан вторым и каждым последующим большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах», то на него дополнительно накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, суммарная дисквалификация Меньшикова составит три матча.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.