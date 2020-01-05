25 сейвов Георгиева и гол Бучневича не спасли «Рейнджерс» от проигрыша «Ванкуверу»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом (2:1).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями, проведя на льду 20 минут 8 секунд. Коэффициент его полезности составил «-1». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич забросил свою 50-ю шайбу в НХЛ. Теперь на счету Павла 23 (7+16) очка в 41 матче нынешнего сезона. Он является 5-м бомбардиром команды.



Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл полный матч и отразил 25 бросков из 27.



«Ванкувер» одержал 7-ю победу подряд, а «Рейнджерс» уступил в 3-й встрече кряду.

«Ванкувер Кэнакс» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 50 очков в 42 матчах. «Нью-Йорк Рейнджерс» (42) — 13-й на Востоке.