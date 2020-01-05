Нападающий «Нэшвилла» Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Питера Лавиолетта.

Ключевым моментом матча стал гол российского нападающего «Предаторз» Якова Тренина. 22-летний нападающий удачно сыграл на подправлении после броска защитника Мэтта Ирвина. Шайба срикошетила мимо голкипера «Кингз» Джека Кэмпбелла и третий раз в матче влетела в ворота «королей».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В трёх последних матчах россиянин набрал 2 (1+1) очка. В семи матчах нынешнего сезона НХЛ на счету Тренина 3 (2+1) балла. Яков был выбран для участия в Матче звёзд Американской хоккейной лиги.