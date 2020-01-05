Нападающий «Нэшвилла» Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Питера Лавиолетта.
Ключевым моментом матча стал гол российского нападающего «Предаторз» Якова Тренина. 22-летний нападающий удачно сыграл на подправлении после броска защитника Мэтта Ирвина. Шайба срикошетила мимо голкипера «Кингз» Джека Кэмпбелла и третий раз в матче влетела в ворота «королей».
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В трёх последних матчах россиянин набрал 2 (1+1) очка. В семи матчах нынешнего сезона НХЛ на счету Тренина 3 (2+1) балла. Яков был выбран для участия в Матче звёзд Американской хоккейной лиги.
Тренин — о первой шайбе в НХЛ: не обошлось без удачи, но гол дерьмом не пахнет
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