Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Нэшвилла» Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. Видео

Нападающий «Нэшвилла» Тренин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу команды Питера Лавиолетта.

Ключевым моментом матча стал гол российского нападающего «Предаторз» Якова Тренина. 22-летний нападающий удачно сыграл на подправлении после броска защитника Мэтта Ирвина. Шайба срикошетила мимо голкипера «Кингз» Джека Кэмпбелла и третий раз в матче влетела в ворота «королей».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В трёх последних матчах россиянин набрал 2 (1+1) очка. В семи матчах нынешнего сезона НХЛ на счету Тренина 3 (2+1) балла. Яков был выбран для участия в Матче звёзд Американской хоккейной лиги.

Тренин — о первой шайбе в НХЛ: не обошлось без удачи, но гол дерьмом не пахнет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020