Китайский клуб МХЛ проиграл 44-й матч подряд в сезоне-2019/2020. Это антирекорд лиги

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Сахалинские Акулы» принимали китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу сахалинского клуба.

«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 44 матчей, что является антирекордом лиги. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 53:315. Лучший матч китайского клуба в сезоне — прошлая встреча, с «Сахалинскими акулами»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.

Ближайший матч в МХЛ китайский клуб проведёт 8 января 2020 года. Соперником «ОЭРДЖИ Юниор» станет клуб «Тайфун», занимающий 12-е место в Западной конференции МХЛ.