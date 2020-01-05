Китайский клуб МХЛ проиграл 44-й матч подряд в сезоне-2019/2020. Это антирекорд лиги
В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Сахалинские Акулы» принимали китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу сахалинского клуба.
«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 44 матчей, что является антирекордом лиги. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 53:315. Лучший матч китайского клуба в сезоне — прошлая встреча, с «Сахалинскими акулами»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.
Ближайший матч в МХЛ китайский клуб проведёт 8 января 2020 года. Соперником «ОЭРДЖИ Юниор» станет клуб «Тайфун», занимающий 12-е место в Западной конференции МХЛ.
Китайский клуб МХЛ проиграл 42-й матч подряд, пропустив больше 300 шайб в сезоне
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