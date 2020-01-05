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Плющев: топтать Аскарова не за что, он не «напарил» и не зарабатывал меньшинство

Плющев: топтать Аскарова не за что, он не «напарил» и не зарабатывал меньшинство
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил игру голкипера сборной России Ярослава Аскарова в полуфинале молодёжного чемпионата мира со Швецией (5:4 ОТ).

«Три пропущенные шайбы в меньшинстве? Дело в том, что уровень хоккеистов, которые забивали нам в большинстве, очень высокий. Соперник отлично реализовывал свои попытки, а мы дали слабину при игре вчетвером. Лишнего игрока нужно уметь разыгрывать, у скандинавов в этом плане сумасшедшая статистика. Нашим тренерам нужно сделать вывод из этой ситуации.

Аскаров — молодой и перспективный парень. Переволновался, было видно, что ответственность давила на него. Особенно он не «напарил». Может, просто играл не так эффектно, как ожидалось. Его заменили, так как тренеры почувствовали, что Ярослав наелся. На лёд и вышел свежий Мифтахов. Топтать Аскарова не за что, он не зарабатывал меньшинство, которое реализовала Швеция. В матче с Канадой россиянам тоже будет тяжело играть в меньшинстве. Порядок всегда бьёт класс, нужно помнить об этом. Будем ждать от российской сборной только победы», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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