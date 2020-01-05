Кенневилль — о замене Бобровского: мне не понравился третий гол

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:3).

«На той стадии игры соперник не проводил много времени в нашей зоне, так что у Бобровского не было достаточной нагрузки, чтобы войти в игру. Ну и третий гол мне не понравился», — цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Видео третьего гола «Баффало» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Баффало» Линус Улльмарк, совершивший 32 сейва. Голы в составе победителей на счету Хенри Йокихарью, Конора Шири и Сэма Райнхарта.



Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 15 минут 57 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, забросил одну шайбу и завершил матч с показателем полезности «+1». Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил только 4 броска из 7 и был заменён в начале второго периода.