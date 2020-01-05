Болельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»
Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс. Скандирование началось за 10 минут до конца матча, когда исход встречи был уже решён.
В первом периоде канадцы забросили в ворота соперника четыре шайбы. К четвёртой минуте канадцы вели с преимуществом в три шайбы, авторами голов стали Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье и Джейми Драйсдейл. В концовке первого периода Тай Делландреа забросил четвёртую шайбу, а во втором периоде у Лафренье был дубль.
В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады встретится со сборной России. Матч состоится сегодня, 5 января. Начало — в 21:00 мск.
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