Болельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»

Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс. Скандирование началось за 10 минут до конца матча, когда исход встречи был уже решён.

В первом периоде канадцы забросили в ворота соперника четыре шайбы. К четвёртой минуте канадцы вели с преимуществом в три шайбы, авторами голов стали Коннор Макмайкл, Алекси Лафренье и Джейми Драйсдейл. В концовке первого периода Тай Делландреа забросил четвёртую шайбу, а во втором периоде у Лафренье был дубль.

В финале молодёжного чемпионата мира сборная Канады встретится со сборной России. Матч состоится сегодня, 5 января. Начало — в 21:00 мск.

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