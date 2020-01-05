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Известны сочетания молодёжной сборной России перед финалом с Канадой

Известны сочетания молодёжной сборной России перед финалом с Канадой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на раскатке перед финалом с Канадой. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев— Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов— Соркин, Грошев.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов. В ходе матча Амир Мифтахов сменил Ярослава Аскарова, отразившего 16 бросков из 20.

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