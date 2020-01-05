Соколов — о финале МЧМ: самый важный матч в жизни. У нас есть чем ответить Канаде

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от финала чемпионата мира с командой Канады.
«Лёгкой игры не будет. Готовимся сыграть в наш хоккей, в который обычно играем. Нужно сыграть строго, попытаться убрать удаления, которые мы в последних играх допускаем. Нужно надёжно сыграть в защите, забить свои моменты.
Посмотрел полуфинальный матч канадцев с финнами, этого было достаточно. Они играют в свой, канадский хоккей, лезут на ворота, забивают в большинстве, играют агрессивно. Мы к этому готовы. У нас есть чем ответить. Конечно, эмоции есть. Я восстановился, сейчас нужно готовиться. Будут давление, нервы. Надо это перетерпеть. Наверное, это самый важный матч в жизни», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 января 2020
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