Канада — Россия на МЧМ-2020: где смотреть финальный матч в прямом эфире

Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финальный матч молодёжного чемпионата мира Канада — Россия в прямом эфире покажет Первый канал и официальный сайт Федерации хоккея России.
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Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0. Ещё ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не обыгрывали друг друга дважды на одном турнире.
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