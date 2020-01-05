Ларионов: ещё не обыгрывали Канаду дважды за МЧМ? Шведы тоже не проигрывали много матчей

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал тот факт, что ещё ни разу в истории противостояния ни Россия, ни Канада не обыгрывали друг друга дважды в течение одного чемпионата мира.

«Шведы тоже не проигрывали очень много матчей. Вчера было сказано, что пришло их время проиграть. Самое важное – забыть о встрече, которая была. Она была очень давно, в 2019 году. Сейчас 2020-й, нужно начать с нового листа и делать историю. Эти мальчишки, которые прошли сложнейший путь от детей до команды мастеров, попали на этот форум. 23 сына России, которые родились от 23 разных мам, которые здесь притянули к телевизору всю нашу большую страну. Мы верим в них, они верят в себя, будем стараться порадовать хорошей игрой. Игра будет, и будет успех.

Сегодня будут проканадские трибуны, тысяч шесть канадцев, гостевой матч. Подготовим к этому ребят, потому что это будет не Острава, а Гамильтон или Ред Дир, хотя это Чехия. Спокойствие, компактность действий, друг за друга. Важно, чтобы все игроки понимали свою роль и внимательно отнеслись к деталям. Естественно, хотим играть агрессивно, более активно. Это мы покажем, это у нас в планах. Ни в коем случае не играем от обороны, мы играем в хоккей, который присущ этой команде, который они усвоили и взяли на вооружение. Он нравится и ребятам, и болельщикам.

В воротах сыграет Мифтахов? Это вопрос к Николаю Хабибулину и Валерию Брагину. Но обычно как вы говорите, так оно и сбывается.

У нас с Брагиным разные взгляды на хоккей? Это и хорошо, что у нас есть химия, разные взгляды на хоккей. Здорово, это сближает. Мы говорим, дискутируем, но у нас нет никаких споров. Мы приходим к согласию, когда на кону стоит успех команды и игра. Игра — это главное, а всё остальное остаётся в истории. Рады, что ребята играют именно в тот хоккей, который мы здесь показываем. Надеюсь, это будут первые ростки хоккея, который показывает здесь наша молодёжь, которые будут восприняты в КХЛ», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.