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Лидер сборной Швеции Хёгландер избежал дисквалификации за удар Денисенко

Лидер сборной Швеции Хёгландер избежал дисквалификации за удар Денисенко
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Швеции Нильс Хёгландер допущен до участия в матче за третье место чемпионата мира 2020 года, сообщает Hockey Sverige.se.

Второй бомбардир сборной Швеции получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России (4:5). Форвард шведов ударил локтём в голову капитана сборной России Григория Денисенко. Директорат чемпионата мира не стал применять к Нильсу дополнительные санкции.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов. Сегодня, 5 января, шведы встретятся с Финляндией в матче за бронзовые медали.

Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
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