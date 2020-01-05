Канада — Россия: прямая трансляция финала молодёжного чемпионата мира 2020 года

Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Видео трансляция матча пройдёт на официальном сайте ФХР.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
Ни разу в истории МЧМ Канада и Россия не выигрывали друг у друга два матча на турнире. В 2002 году россияне проиграли Канаде в матче группового этапа (2:5) и взяли реванш в финале (5:4). Спустя девять лет история повторилась. Канадцы победили в группе (6:3) и проиграли в финале (3:5). В 2013 году россияне проиграли во встрече предварительного раунда (1:4) и взяли реванш в матче за третье место (6:5 ОТ).
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