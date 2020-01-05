А. Свечников: сколько лет Россия не играла в финале и вышла. Эта сборная мне очень дорога

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился ожиданиями от финального матча МЧМ-2020 между Россией и Канадой.

«Просто красавцы. Сколько лет в финале не играли, и всё-таки вышли. Хованов, Журавлёв, Мифтахов — мои партнёры с самого детства, очень рад за них. Лет пять-шесть мы вместе играли. Ценю это и очень переживаю за ребят. Насколько важен турнир лично мне? Даже не представляете, как важен. В полуфинале со Швецией очень переживал. Для меня эта российская команда очень дорога. Верю в них.

Мысли перед финалом Россия — Канада? Ребята, удачи! Надеюсь, вы победите и устроите для России большой праздник. Понятно, после 6:0 в группе напряжение вообще будет зашкаливать, но надо оставаться спокойными. Это самое главное. Верим в вас», — цитирует Свечникова Sport24.