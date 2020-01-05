Гика: если не буду готов, то не смогу принести пользы ни себе, ни «Трактору»

Нападающий «Трактора» Томаш Гика прокомментировал ход восстановления после травмы.
Всё хорошо. С каждым днем чувствую себя всё лучше, здорово наконец-то выйти на лед, здорово быть на выезде с командой. Надеюсь, что вскоре болельщики увидят меня в игре. Рад быть с командой на льду, немного попотеть, покататься и почувствовать шайбу. С уверенностью скажу, что чувствую себя лучше с каждым днём, с каждым днём делаю всё больше шагов в нужном направлении, так что всё хорошо.
Когда смогу сыграть? Не сегодня, но, если всё будет в порядке, и я буду чувствовать себя хорошо, то, возможно, в следующей игре. Я восстанавливаюсь после травмы и хочу быть уверен, что готов на 100%, потому что я хочу помогать команде. Если я не буду готов, то не смогу принести пользы ни себе, ни «Трактору». Тренерский штаб и врачи делают всё, чтобы я восстановился и чувствовал себя хорошо.
Всегда тяжело, особенно, когда ты травмирован – ты видишь, что ребята борются, выкладываются, а ты не можешь им помочь. Парни отлично начали год, выиграли первую игру, надеюсь, что мы продолжим в том же духе. Как я уже говорил раньше, у нас хорошая команда и мы не заслуживаем последнего места в турнирной таблице, поэтому я надеюсь, что мы выиграем сегодня и продолжим в том же духе, чтобы стать ближе к плей-офф», — цитирует Гику пресс-служба челябинского клуба.
- 5 января 2020
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