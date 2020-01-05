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Бекстрём: было очевидным, что капитаном «Вашингтона» должен стать Овечкин

Бекстрём: было очевидным, что капитаном «Вашингтона» должен стать Овечкин
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Никлас Бекстрём вспомнил, как руководство клуба назначило россиянина Александра Овечкина капитаном команды. В начале 2020 года исполняется 10 лет со дня назначения Овечкина капитаном «Кэпиталз».

«Брюс Вудро (бывший тренер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») спрашивал нас, кого лучше назначить капитаном команды. И мы все говорили одно и то же.

Для нас было очевидным, что капитаном должен стать Овечкин, он был лидером, мы равнялись на него.

Он был молод, когда стал капитаном. Но в итоге мы все становились опытнее. Я и сам с большим удовольствием следил за ним. Он взрослел, рос авторитет. Думаю, роль лидера ему помогла», — цитирует Бекстрёма NHL.

Десятилетие капитанства Овечкина состоится во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», который пройдёт 5 января.

«Говорили, этот парень ничего не выиграет». Овечкин вспомнил, как стал капитаном команды
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