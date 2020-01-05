Стало известно время возвращения молодёжной сборной России в Москву с МЧМ-2020

Молодёжная сборная России по хоккею вернётся с чемпионата мира в Москве 6 января. Российские хоккеисты прибудут в столицу рейсом SU 2013, который приземлится в терминале E аэропорта «Шереметьево» 6 января в 18:00.

Сборная России вышла в финал молодёжного чемпионата мира. В полуфинале россияне со счётом 5:4 ОТ победили сборную Швеции. Соперником российской команды по финалу станет сборная Канады.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 21:00 мск.

Сборная Канады в полуфинале разгромила Финляндию со счётом 5:0. Россияне и канадцы встречались на групповом этапе, тот матч завершился победой российской команды со счётом 6:0.