Стало известно время возвращения молодёжной сборной России в Москву с МЧМ-2020
Молодёжная сборная России по хоккею вернётся с чемпионата мира в Москве 6 января. Российские хоккеисты прибудут в столицу рейсом SU 2013, который приземлится в терминале E аэропорта «Шереметьево» 6 января в 18:00.
Сборная России вышла в финал молодёжного чемпионата мира. В полуфинале россияне со счётом 5:4 ОТ победили сборную Швеции. Соперником российской команды по финалу станет сборная Канады.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 21:00 мск.
Сборная Канады в полуфинале разгромила Финляндию со счётом 5:0. Россияне и канадцы встречались на групповом этапе, тот матч завершился победой российской команды со счётом 6:0.
История и статистика встреч сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира
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