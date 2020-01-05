«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений, победив «Нефтехимик»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» на своём льду принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В середине второго периода счёт в матче открыл Павел Дацюк. Ещё через две минуты преимущество хозяев удвоил Питер Холланд, а незадолго до сирены на заключительный перерыв Рафаэль Батыршин забросил третью шайбу своей команды.

В заключительном периоде счёт уже не изменился. «Автомобилист» одержал уверенную победу.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа клуба из Екатеринбурга стала первой после серии из трёх поражений. «Нефтехимик» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.