«Авангард» отправил Буйницкого в «Ижсталь» в ВХЛ
Форвард «Авангарда» Дмитрий Буйницкий продолжит карьеру в ВХЛ в «Ижстали», сообщает пресс-служба клуба из Ижевска.
Текущий сезон Буйницкий начинал в магнитогорском «Металлурге», за «Магнитку» он провёл 9 матчей и набрал 1 (0+1) очко при коэффициенте полезности «+1». В декабре стало известно, что нападающий переходит в «Авангард».
В декабре Буйницкий в составе сборной Беларуси стал победителем Турнира шести наций в Венгрии. В трёх матчах набрал 3 (1+2) результативных балла.
Президент «Авангарда» Максим Сушинский говорил, что омский клуб рассматривает подписание контракта с форвардом в качестве меры по увеличению глубины линии нападения. Также Сушинский предполагал, что Буйницкий станет результативным форвардом.
«Авангард» подписал контракт с Дмитрием Буйницким
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