«Авангард» отправил Буйницкого в «Ижсталь» в ВХЛ

Форвард «Авангарда» Дмитрий Буйницкий продолжит карьеру в ВХЛ в «Ижстали», сообщает пресс-служба клуба из Ижевска.

Текущий сезон Буйницкий начинал в магнитогорском «Металлурге», за «Магнитку» он провёл 9 матчей и набрал 1 (0+1) очко при коэффициенте полезности «+1». В декабре стало известно, что нападающий переходит в «Авангард».

В декабре Буйницкий в составе сборной Беларуси стал победителем Турнира шести наций в Венгрии. В трёх матчах набрал 3 (1+2) результативных балла.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский говорил, что омский клуб рассматривает подписание контракта с форвардом в качестве меры по увеличению глубины линии нападения. Также Сушинский предполагал, что Буйницкий станет результативным форвардом.