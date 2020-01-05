Яшин: канадцы сделают выводы из матча группового этапа, в финале будет другая команда

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин поделился ожиданиями от финала молодёжного чемпионата мира. В финале сыграют сборные России и Канады. Матч состоится сегодня, 5 января. Начало — в 21:00 мск.
«Финал Россия — Канада на молодёжном чемпионате мира или на любом другом международном турнире — это очень интересное событие. Надеюсь, что игра у нашей команды сегодня получится, будем болеть за ребят.
Понятно, что наша команда очень здорово сыграла на групповом этапе, но и канадцы при 0:6 не сыграли свой лучший матч, причём даже не в плане какой-то техники или мастерства. Мне очень понравилось, как россияне играли в плане силовой борьбы. В этом заключалось их преимущество. Конечно, канадцы сделают выводы и в финале будет уже совсем другая команда.
После того матча канадцы выиграли четыре встречи? Но у канадцев и соперники такие были… Пожалуй, только в полуфинале Канада испытала сопротивление и сыграла при этом убедительно.
Сегодня будет совсем другая игра», — цитирует Яшина «RT на русском».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.
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