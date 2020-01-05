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Стал известен состав сборной России на финальный матч с Канадой на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на финальный матч с Канадой на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав сборной России на финальный матч с Канадой на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.

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