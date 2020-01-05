Стал известен состав сборной Канады на финальный матч с Россией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной Канады на финальный матч с Россией на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Канады:

Хофер (Доус);

Байрэм — Бернард-Докер, Лафренье — Хэйтон — Фут

Макисаак — Смит, Фуди — Велено — Козенс;

Баль — Эддисон, Макмайкл — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Байфилд — Томас — Лавуа, Мерсер.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.