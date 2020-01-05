Мартемьянов: чувствовалась нервозность после матча в Магнитогорске, но ребята собрались

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу екатеринбуржцев.
«Поздравляю с хорошей игрой, с первой победой в этом году. Благодарю фанатов за поддержку.
Непростой матч был с хорошим соперником. Команда из Нижнекамска боевая, дисциплинированная. Нам удался второй период, дальше мы играли по счёту.
Чувствовалась нервозность после матча в Магнитогорске. Но ребята собрались, поговорили в раздевалке.
Сегодня по игре нормально всё было. Нам ещё предстоит много работать. Но если команда всё поняла, значит, всё правильно», — сказал Мартемьянов во время пресс-конференции.
«Автомобилист», победив «Нефтехимик», прервал серию из трёх поражений.
- 5 января 2020
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