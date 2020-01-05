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Мартемьянов: чувствовалась нервозность после матча в Магнитогорске, но ребята собрались

Мартемьянов: чувствовалась нервозность после матча в Магнитогорске, но ребята собрались
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу екатеринбуржцев.

«Поздравляю с хорошей игрой, с первой победой в этом году. Благодарю фанатов за поддержку.

Непростой матч был с хорошим соперником. Команда из Нижнекамска боевая, дисциплинированная. Нам удался второй период, дальше мы играли по счёту.

Чувствовалась нервозность после матча в Магнитогорске. Но ребята собрались, поговорили в раздевалке.

Сегодня по игре нормально всё было. Нам ещё предстоит много работать. Но если команда всё поняла, значит, всё правильно», — сказал Мартемьянов во время пресс-конференции.

«Автомобилист», победив «Нефтехимик», прервал серию из трёх поражений.

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений, победив «Нефтехимик»
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