Аалтонен в матче с минским «Динамо» забросил первую шайбу за СКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» принимает СКА. Завершился второй период, гости впереди со счётом 3:0.

Третью шайбу «армейцев» в концовке второго периода забросил финский нападающий Миро Аалтонен, ему ассистировал Максим Карпов. Для форварда этот гол стал первым за карьеру в СКА. До этого в 6 матчах регулярки за петербургский клуб форвард не отметился результативными действиями.

Видео гола Аалтонена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Миро Аалтонен – центральный нападающий. Начинал карьеру в финском «Эспоо Блюз», затем выступал за «Кярпят». В 2011 году был выбран подмосковным «Атлантом» на драфте юниоров КХЛ во втором раунде под 45-м номером. В сезоне-2016/2017 выступал за «Витязь», после чего подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», однако через год вернулся в подмосковную команду. Бронзовый медалист СМ-Лииги, обладатель Кубка Колдера, участник Матча звёзд КХЛ, хоккеист сборной Финляндии.