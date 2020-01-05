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Буцаев: причины поражения от «Автомобилиста» игрокам «Нефтехимика» нужно искать в себе

Буцаев: причины поражения от «Автомобилиста» игрокам «Нефтехимика» нужно искать в себе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Команду соперника с победой. Чтобы победить такого соперника, недостаточно той игры, которую мы сегодня показали, особенно во втором периоде. Здесь нужно искать причины только в себе.

Почему пропустили три шайбы за короткий промежуток времени? Стали играть не так, как нужно было играть, и соперник нас наказал за эти ошибки. В принципе, второй гол курьёзный получился: шайба прыгала, махнул клюшкой — подлетела. В таких ситуациях нужно играть не в шайбу, а в игрока прежде всего. Соглашусь с вами, что этот отрезок был худшим в нашем исполнении», — цитирует Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».

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