Ферраро — о финале МЧМ: 6:0 точно не будет, ни в ту, ни в другую сторону

Комментатор TSN Рэй Ферраро поделился ожиданиями от финального матча МЧМ-2020 между Россией и Канадой.
«6:0 точно не будет, ни в ту, ни в другую сторону. Думаю, будет много силовой борьбы, игра будет идти в обе стороны, инициатива будет переходить от одного к другому. В середине матчей между Россией и Канадой всегда бывают взлёты и падения. Я освещаю этот турнир с 2012 года, от таких матчей ждёшь полной непредсказуемости. Что бы мы ни предполагали, что бы ни случилось в начале матча, к середине это изменится. Это подростки с бешеными эмоциями, две очень хорошие команды. Из-за того что Россия выиграла один раз, её в некоторой степени можно назвать фаворитом, но меня не удивит победа любой команды», — сказал Ферраро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.
- 5 января 2020
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