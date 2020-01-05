«Локомотив» разгромил «Куньлунь», пекинцы потерпели четвёртое поражение подряд

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась крупной победой хозяев — 5:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде командам так и не удалось отличиться. Но во второй двадцатиминутке хозяева забросили три шайбы. Счёт открыл Роман Савченко, а далее по шайбе забросили Павел Кудрявцев и Артём Ильенко. Во втором периоде Савченко оформил дубль, а пятую шайбу в ворота гостей забросил Артур Каюмов.

«Локомотив» одержал вторую победу в пяти последних матчах. Для «Куньлуня» это поражение стало уже четвёртым подряд.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.