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«Локомотив» разгромил «Куньлунь», пекинцы потерпели четвёртое поражение подряд

«Локомотив» разгромил «Куньлунь», пекинцы потерпели четвёртое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» на стадионе «Арена-2000-Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась крупной победой хозяев — 5:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде командам так и не удалось отличиться. Но во второй двадцатиминутке хозяева забросили три шайбы. Счёт открыл Роман Савченко, а далее по шайбе забросили Павел Кудрявцев и Артём Ильенко. Во втором периоде Савченко оформил дубль, а пятую шайбу в ворота гостей забросил Артур Каюмов.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Савченко (Ландер) – 25:03' (5x5)   2:0 Кудрявцев (Каюмов, Алексеев) – 27:30' (5x5)   3:0 Ильенко (Осипов, Рафиков) – 35:19' (5x5)   4:0 Савченко (Коваленко) – 46:47' (4x5)   5:0 Каюмов (Коваленко, Алексеев) – 51:26' (5x5)

«Локомотив» одержал вторую победу в пяти последних матчах. Для «Куньлуня» это поражение стало уже четвёртым подряд.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

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