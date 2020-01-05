«Северсталь» одержала волевую победу в матче с «Амуром»

В Череповце завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Амур». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Гости открыли счёт на 9-й минуте, отличился Александр Кузнецов. Уже через две минуты равновесие в счёте восстановил Александр Петунин. Победную шайбу «Северсталь» забросила уже в третьем периоде, отличился Евгений Бодров.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Северсталь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах КХЛ. «Амур» потерпел второе поражение подряд, до этого хабаровчане отметились серией из пяти побед.