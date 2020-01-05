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«Северсталь» одержала волевую победу в матче с «Амуром»

«Северсталь» одержала волевую победу в матче с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

В Череповце завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Амур». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Гости открыли счёт на 9-й минуте, отличился Александр Кузнецов. Уже через две минуты равновесие в счёте восстановил Александр Петунин. Победную шайбу «Северсталь» забросила уже в третьем периоде, отличился Евгений Бодров.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Северсталь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах КХЛ. «Амур» потерпел второе поражение подряд, до этого хабаровчане отметились серией из пяти побед.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Кузнецов (Зогорна, Турбин) – 09:39' (5x5)   1:1 Петунин (Кодола) – 11:39' (5x5)   2:1 Бодров (Алексеев, Хохлов) – 44:32' (5x5)
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