«Северсталь» одержала волевую победу в матче с «Амуром»
В Череповце завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» на стадионе «Ледовый дворец» принимала «Амур». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.
Календарь Континентальной хоккейной лиги
Гости открыли счёт на 9-й минуте, отличился Александр Кузнецов. Уже через две минуты равновесие в счёте восстановил Александр Петунин. Победную шайбу «Северсталь» забросила уже в третьем периоде, отличился Евгений Бодров.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Северсталь» потерпела третье поражение в пяти последних матчах КХЛ. «Амур» потерпел второе поражение подряд, до этого хабаровчане отметились серией из пяти побед.
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