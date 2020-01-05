Сборная Швеции обыграла Финляндию и завоевала бронзовые медали МЧМ-2020

Молодёжная сборная Швеции победила команду Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира 2020 года. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Томаса Монтена.

Голами в составе победителей отметились: Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг. В составе финской команды отличились Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.

На групповом этапе сборная Швеции обыграла финнов со счётом 3:2 ОТ, затем победила швейцарцев (5:2), казахов (6:2) и словаков (6:2). В четвертьфинале Швеция переиграла сборную Чехии с разгромным счётом 5:0, а в полуфинале уступила россиянам со счётом 4:5 ОТ.

В финальном матче встретятся сборные России и Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.