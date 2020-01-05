Сборная Швеции обыграла Финляндию и завоевала бронзовые медали МЧМ-2020
Молодёжная сборная Швеции победила команду Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира 2020 года. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Томаса Монтена.
Голами в составе победителей отметились: Расмус Сандин, Самуэль Фагемо и Линус Эберг. В составе финской команды отличились Патрик Пуйстола и Матиас Маччелли.
На групповом этапе сборная Швеции обыграла финнов со счётом 3:2 ОТ, затем победила швейцарцев (5:2), казахов (6:2) и словаков (6:2). В четвертьфинале Швеция переиграла сборную Чехии с разгромным счётом 5:0, а в полуфинале уступила россиянам со счётом 4:5 ОТ.
В финальном матче встретятся сборные России и Канады. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
U20 ЧМ-2020. За 3-е место
05 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
Финляндия U20
0:1 Пуйстола (Ноусиайнен, Танус) – 08:22' (5x5) 1:1 Сандин (Лундквист, Фагемо) – 12:08' (5x4) 1:2 Маччелли – 19:00' (5x5) 2:2 Фагемо (Хёгландер, Гиннинг) – 30:34' (5x5) 3:2 Эберг (Нессен) – 33:19' (5x5)
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