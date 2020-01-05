«Адмирал» уступил «Витязю» и потерпел пятое поражение подряд

«Адмирал» не сумел прервать неудачную серию и потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточники гостили в Подольске у «Витязя», матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

На 12-й минуте подмосковный клуб вперёд вывел Якуб Ержабек. Ещё через две минуты преимущество хозяев удвоил Пекка Йормакка. Во втором периоде Шон Лалонд отыграл одну шайбу, но вскоре Ержабек оформил дубль. Перед самым перерывом Мартин Бакош сократил отставание до минимума, но в третьем периоде команды обменялись точными бросками. Их на свой счёт записали Куинтон Хауден и Олег Ломако.

«Витязь» одержал вторую победу в пяти последних матчах в КХЛ. Для «Адмирала» это поражение стало пятым подряд.