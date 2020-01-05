Капитан канадцев Барретт Хэйтон сыграет в финале МЧМ-2020

Капитан молодёжной сборной Канады Баретт Хэйтон примет участие в финальном матче молодёжного чемпионата мира. В полуфинальном матче со сборной Финляндии (5:0) Хэйтон получил повреждение. Он был вынужден досрочно покинуть лёд после того, как врезался в борт.

После матча группового этапа между сборными России и Канады (6:0) Хэйтон оказался в центре скандального эпизода. Он не снял шлем во время исполнения гимна России, как того требуют традиции. На послематчевом рукопожатии хоккеисты сборной России отказались пожать руку капитану канадцев. После матча сборная Канады извинилась перед Международной федерацией хоккея и Федерацией хоккея России за этот инцидент.

Матч Россия — Канада состоится сегодня, 5 января. Начало — в 21:00 мск.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.