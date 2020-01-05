Expressen: в финале МЧМ не будет сборной Швеции. Но будет шведский судья

Шведское издание Expressen акцентирует внимание на том, что в финале молодёжного чемпионата мира 2020 будет работать шведский лайнсмен Людвиг Лундгрен.
«В финале не будет сборной Швеции. Но будет шведское представительство — это будет наш судья Лундгрен, который был выбран для работы в финальном матче между Канадой и Россией. Он часто судит матчи SHL, особенно «Мальмё», «Рёгле» и другие команды с юга Швеции. В ноябре он стал известен, поскольку сбил с ног игрока «Мальмё» Эмиля Сильвегарда в жёсткой ситуации, оказавшись между двумя дерущимися игроками. Теперь он получил свой шанс, и это хорошо, потому что все арбитры хотят работать в финале», — пишет Expressen.
Напомним, что сборная России преградила шведам дорогу в финал, одержав победу в полуфинальном матче со счётом 5:4 ОТ.
- 5 января 2020
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