Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Видео приезда сборной России на финальный матч с Канадой на МЧМ-2020

Видео приезда сборной России на финальный матч с Канадой на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником российской команды будет сборная Канады. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Валерия Брагина уже приехали на арену.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.

Стал известен состав сборной России на финальный матч с Канадой на МЧМ-2020
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020