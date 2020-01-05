Видео приезда сборной России на финальный матч с Канадой на МЧМ-2020

Сегодня, 5 января, сборная России проведёт финальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником российской команды будет сборная Канады. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи. Подопечные Валерия Брагина уже приехали на арену.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью. На групповом этапе нынешнего мирового первенства россияне разгромили соперника со счётом 6:0.

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.