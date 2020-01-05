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«Судья» на трибуне, возмущение Знарка и шпагат Ice Girl. Яркие фото с «Спартак» — «Динамо»

Олег Знарок
«Судья» на трибуне, возмущение Знарка и шпагат Ice Girl. Яркие фото с «Спартак» — «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

5 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» принимал московское «Динамо».

Встреча закончилась победой «Динамо» со счётом 3:0. Две шайбы в составе бело-голубых забросил Андре Петерссон. Он открыл счёт уже на 8-й минуте, а вторую шайбу форвард забросил на 9-й секунде второго периода. Точку в матче «Динамо» поставило на последних минутах, когда соперник заменил вратаря на полевого игрока. Третью шайбу забросил Дмитрий Яшкин.

Для «Спартака» это поражение стало уже третьим подряд. «Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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