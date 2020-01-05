Фрейзер: поражение от «Локомотива» будет для «Куньлуня» хорошим уроком

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась победой ярославцев со счётом 5:0.

«Тяжёлый вечер для нашей команды. Мы пытаемся брать очки, но это непросто, учитывая травмы и проблемы, которые преследуют нас последний месяц.

Сегодня наконец-то порадовались возвращению трёх игроков, которых не хватало, но потребуется время, чтобы они вернулись в игру по-настоящему.

В первом периоде игра была равной. Шансы были, хотя в целом есть определённые проблемы с голами. Естественно, надо выигрывать в споре спецбригад. У нас не вышло, поздравляю Майка с победой и в этом компоненте. Нам надо побыстрее забыть эту игру и готовиться к следующей.

До этого было известно, что «Локомотив» хорошая команда и нам придётся играть на пределе своих возможностей, чтобы соответствовать ей. В первом периоде это получалось, а дальше были проблемы с дисциплиной, удаления.

Я провожу первый полный сезон в этой лиге. Раньше я не представлял, какую роль могут играть травмы. В этой лиге при таком уровне необходимо иметь глубину состава.

Это будет для нас хорошим уроком. Мы должны становиться лучше», — передаёт слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.