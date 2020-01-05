Sporting News: русские будут бить Хэйтона сильнее, чем кого бы то ни было

Североамериканский обозреватель издания Sporting News Стив Курнианос прокомментировал включение нападающего Баррета Хэйтона в состав сборной Канады на финальный матч МЧМ-2020 со сборной России.

Напомним, что Хэйтон из-за травмы не смог доиграть полуфинал с Финляндией, а в матче с россиянами на групповом этапе (0:6) прославился тем, что не снял шлем во время исполнения гимна России.

«Думаю, что руководство «Аризоны» должно просить главного тренера сборной Канады Дэйла Хантера «одеть» Баррета Хэйтона, но держать его на скамейке запасных, чтобы он не сыграл ни одной смены. Русские ведь вовсе не глупы. Их самая большая цель — бесполезные силовые приёмы. Они будут бить Хэйтона сильнее, чем кого бы то ни было. А Канада может победить и без него», — считает Курнианос.