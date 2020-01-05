Знарок: «Спартак» две недели назад летал по льду? А в матче с «Динамо» мы стояли, что ли?

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча КХЛ с московским «Динамо». «Спартак» уступил со счётом 0:3, потерпев уже третье поражение подряд.

«Во втором периоде четыре выхода «один в ноль» — забивать надо было. Реализация моментов страдает у нас. Боевая игра. Бились, старались.

Почему «Спартак» две недели назад летал по льду, а сегодня нет? А мы сегодня стояли, что ли?

Не чувствовалось уверенности? Если мы выходим четыре раза и не забиваем… Что значит уверенности не чувствуется? Стена, значит, там стояла», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Для «Спартака» это поражение стало уже третьим подряд. «Динамо» в пяти последних матчах одержало четыре победы.