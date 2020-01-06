Романов — единственный россиянин, который попал в символическую сборную МЧМ-2020

Российский защитник Александр Романов попал в символическую сборную молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.

В символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).

Организаторы турнира также назвали лучших, по их мнению, игроков. Лучшим вратарём стал Хофер (Канада), лучшим защитником — Сандин (Швеция), а форвардом — Лафренье (Канада).

Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.