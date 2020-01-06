Романов — единственный россиянин, который попал в символическую сборную МЧМ-2020
Российский защитник Александр Романов попал в символическую сборную молодёжного чемпионата мира — 2020 в Чехии, сообщает официальный сайт соревнований.
В символическую сборную по версии журналистов вошли: вратарь Джоэль Хофер (Канада), защитники Александр Романов (Россия) и Расмус Сандин (Швеция), нападающие Самуэль Фагемо (Швеция), Барретт Хэйтон и Алекси Лафренье (Канада).
Организаторы турнира также назвали лучших, по их мнению, игроков. Лучшим вратарём стал Хофер (Канада), лучшим защитником — Сандин (Швеция), а форвардом — Лафренье (Канада).
Сборная России потерпела поражение в финальном матче со сборной Канады, встреча завершилась со счётом 4:3. Решающую шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий канадцев Экил Томас.
Видео гола Томаса, который принёс сборной Канады победу в финале МЧМ-2020
Читайте также
- 6 января 2020
-
01:16
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:45
-
00:44
-
00:44
-
00:41
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:23
-
00:22
-
00:11
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:59
-
23:56
-
23:56
-
23:54
-
23:42
-
23:35
-
23:23
-
23:20
-
23:16
-
22:55
-
22:46
-
22:37
-
22:36
-
22:29
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
22:15
-
22:03
-
22:03
Партнерский контент