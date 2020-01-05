Гулявцев: «Амуру» нужно было двигаться и бросать при счёте 0:0, а не при 1:2

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Встреча завершилась победой клуба из Череповца со счётом 2:1.

«Микромоменты и микродуэли сегодня мы в большей степени проигрывали. Были хорошие моменты и позиционные атаки, но они остались моментами, и не были использованы. А «Северсталь» забила на один гол больше. Уже устал повторять, что выигрывает команда, которая забивает больше.

Мы же за две игры забили один гол. Это напоминает мне начало чемпионата, когда мы вроде играли, пыхтели, но все матчи проигрывали в одну шайбу. Сегодня при счёте 2:1 команда задвигалась, начала бросать. Нужно это делать, когда счёт 0:0. А когда начинаешь проигрывать и принимаешься рвать штаны, это уже не то.

«Северсталь» не стояла на месте, у игроков было огромное желание победить. Мы в большей степени проиграли в желании», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.